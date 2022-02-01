В Татищево водитель грузовика не заметил ночью пешехода на дороге

ДТП в Татищевском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

На 266 км трассы Тамбов – Саратов в Татищевском районе пожилой пешеход решил перейти трассу в темное время вне перехода. Закончилось это трагично.

В 19.10, по данным областной ГИБДД, водитель грузовика HOWO двигался по трассе мимо остановки общественного транспорта, когда внезапно перед ним оказался пешеход. Остановить грузовик не получилось – человек попал под машину.

Как уточнили в ГИБДД, погибший 73-летний пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода справа налево от остановки, в темное время в темной одежде без светоотражающих элементов. Водитель просто не успел вовремя его заметить. Пешеход погиб на месте ДТП.

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