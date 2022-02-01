Больше всего жители Саратова недовольны чисткой тротуаров от снега

Саратовцы отметили, где хуже всего в городе чистят снег. Опрос в своем Telegram-канале провели сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Больше всего горожане недовольны чисткой тротуаров – за этот вариант проголосовали 37% респондентов. На втором месте заваленные снегом дворы – 25%, и только на третьем смертельно опасные крыши – 15%. Напомним, вчера во Фрунзенском районе от упавших на голову снега и льда пострадала молодая женщина.

Дорогами и парковками почти все довольны – за эти варианты проголосовали по 10% опрошенных. Меньше всего горожан волнуют остановки – 3%.

Тем не менее, в комментариях саратовцы высказываются о том, что не хватает варианта ответа «за всё».

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