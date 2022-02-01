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Происшествия1 февраля 2022 4:52

Минувшей ночью спасатели в Саратовской области вытащили из снежного плена 16 взрослых и двоих детей

Источник:kp.ru
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Фото: Саратовская областная служба спасения

В самом северном районе Саратовской области – Хвалынском, минувшей ночью в снежные заносы угодили шесть машин. Сообщение дежурному облспаса поступило в 22.30. Машины были заблокированы снегом на дороге от станции Кулатка к селу Елшанка. Как сообщили блокированные снегом люди, на трассе могли замерзнуть 15 взрослых и двое детей.

Спасатели добрались до застрявших машин, оказали необходимую помощь обогрели замерзающих. После расчистки дороги тяжелой техников все машины продолжили движение.

Еще один автомобиль попал в снежный плен на дороге у села Сланцы в Ртищевском районе. В 2.20 ночи водитель сообщил, что не может выехать из сугробов на дороге. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 46-летнего мужчину до ближайшего пункта жизнеобеспечения. От медицинской помощи он, также как застрявшие в Хвалынском районе, отказался.

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Фото: Саратовская областная служба спасения

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