Этим утром снег идет в 35 районах Саратовской области

Фото из тг-канала Романа Бусаргина

Сегодня, 1 февраля, утром снег идет в 35 районах Саратовской области. О ситуации на 7 утра доложил в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Чиновник напомнил об ограничении движения по трассе, ведущей в Казахстан, и добавил, что также нельзя пока проехать по региональным трассам в Ершовском районе.

Дороги чистят 1 237 машин. Из них на федеральных трассах работают 324 единицы, на региональных – 376, а на муниципальных – 537.

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