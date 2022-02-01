Этим утром снег идет в 35 районах Саратовской области

Фото из тг-канала Романа Бусаргина
Сегодня, 1 февраля, утром снег идет в 35 районах Саратовской области. О ситуации на 7 утра доложил в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Чиновник напомнил об ограничении движения по трассе, ведущей в Казахстан, и добавил, что также нельзя пока проехать по региональным трассам в Ершовском районе.
Дороги чистят 1 237 машин. Из них на федеральных трассах работают 324 единицы, на региональных – 376, а на муниципальных – 537.
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