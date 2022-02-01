На Чернышевского в Саратове аварию на водопроводе наконец удалось устранить

Сегодня, 1 февраля, администрация Саратова сообщила об окончании работ на Чернышевского. Напомним, вчера на пересечении с Вольской произошла коммунальная авария, оставившая без воды участки 17 центральных улиц.

Первоначально работы должны были закончить к 5 вечера, но в итоге продлили до 4 утра. Из-за данного отключения пострадали не только попавшие под него горожане, но и все, кто ездит по Чернышевского в центр – улицу перекрыли и всему городу приходилось объезжать по Чапаева.

- По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, заполнение водовода началось в 01.10. Коммунальные службы завершили работы ранее прогнозируемого срока, - сообщили в мэрии.

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