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Общество1 февраля 2022 4:37

В шести районах Саратовской области из-за метели перекрыли дорогу

Это связано с плохой погодой, нельзя проехать через несколько районов
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Вчера, 31 января, вечером на некоторых трассах Саратовской области ввели ограничение движения для грузовых и маршрутных автомобилей. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.

С 19 часов прервалось движение по дороге из Казахстана. Ограничения распространяются на следующий участок км 329+000 - км 597+003 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-298 а/д Р-208 «Тамбов-Пенза»Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан».

Так, проехать до сих пор нельзя по А-298 через Энгельсский, Советский, Фёдоровский, Дергачёвский и Озинский районы.

Ограничения связаны с метелью и плохой видимостью. Они продлятся до особого распоряжения.

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