В шести районах Саратовской области из-за метели перекрыли дорогу

Вчера, 31 января, вечером на некоторых трассах Саратовской области ввели ограничение движения для грузовых и маршрутных автомобилей. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.
С 19 часов прервалось движение по дороге из Казахстана. Ограничения распространяются на следующий участок км 329+000 - км 597+003 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-298 а/д Р-208 «Тамбов-Пенза»Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан».
Так, проехать до сих пор нельзя по А-298 через Энгельсский, Советский, Фёдоровский, Дергачёвский и Озинский районы.
Ограничения связаны с метелью и плохой видимостью. Они продлятся до особого распоряжения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.