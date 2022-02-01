В многоэтажках Ленинского района продлили отключение холодной воды

Сегодня, 1 февраля, стало известно о продлении и расширении вчерашнего отключения холодной воды в Ленинском районе Саратова.

Напомним, вчера из-за аварии на 3-й Степной, 13 без водоснабжения остались три многоэтажки. Закончить работы обещали к 8 вечера.

Сегодня же в «КВС» сообщают о новой аварии – на Магистральной, 1. Помимо вчерашних домов №№7а, 13 и 13б в список отключения попал и дом №37а на Московском шоссе.

Вернуть воду на этот раз обещают к 15 часам дня.

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