В Саратовскую области пришли потепление и метели

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 1 февраля.

В области облачно с прояснениями. Местами обещают небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер веет с юго-востока со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Термометры в течение дня покажут от 3 градусов ниже нуля до двух – выше. Туманно (видимость 500-1000 метров), метель. На дорогах гололедица.

Ночью ветер скорректирует направление на юго-западное – от 4 до 9 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 4 до 9 градусов холода.

В Саратове сейчас +3°С, к 10 утра будет +1°С, днём – ноль, а ночью вновь на 1 градус больше. Ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду, порывы – до 13 м/с. Значительная облачность.

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