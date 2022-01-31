В Солнечном-2 сдали здание новой детской поликлиники с травмпунктом

Сегодня, 31 января, подписали акт о вводе здания новой детской поликлиники в поселке Солнечный-2. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил объект и поручил в кратчайшие сроки получить медицинскую лицензию.

Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену и обслуживание 10,3 тысяч человек. Там же появятся первый в Саратове детский травмпункт, а также муниципальная аптека.

- Мы обещали запустить в январе два новых медобъекта – инфекционную больницу и детскую поликлинику. Поликлиника технически готова, осталась выдача лицензии. Коллектив сформирован. Микрорайон большой, все жители ждут этот объект. Максимально быстро нужно получить лицензию и приступить к работе. В таких сложных эпидусловиях детская поликлиника не имеет права простаивать ни дня, - цитирует Радаева его пресс-служба.

Напомним, возведение поликлиники начали после обращения местных жителей к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.