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Общество31 января 2022 18:06

«КВС» сорвали сроки работ на Чернышевского: улица перекрыта, сотни саратовцев сидят без воды

В Саратове продолжается отключение воды и ограничение движения по Чернышевского
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 31 января, на улице Чернышевского в Саратове продлили сроки коммунальных работ. Горожанам все еще придется объезжать яму на пересечении с Вольской по Чапаева.

Мэр города Михаил Исаев отправил на место председателя комитета по ЖКХ Максима Сиденко. Тот лично контролирует ход работ.

Напомним, первоначально «КВС» обещали закончить работы к 17 часам вечера. Тем не менее, 17 улиц продолжают оставаться без воды, теперь – до 4 утра завтрашнего дня, 1 февраля. Причиной аварии назвали резкий перепад температур и последовавшее движение грунта.

Несмотря на заверения коммунальщиков о скором окончании ремонта, в городской администрации саратовцам посоветовали заранее спланировать утренний маршрут.

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