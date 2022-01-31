Валерий Радаев поручил добиться наказания для напавшего на водителя скорой помощи саратовца

Сегодня, 31 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел селекторное совещание с зампредами и профильными министрами региона. Обсудили ряд вопросов, глава области дал несколько поручений. Напомним, одно из них – усиление контроля за чисткой снега, а второе – снижение смертности на дорогах региона.

Помимо прочего, Радаев обратил внимание на ситуацию с нападением на сотрудника скорой помощи в Саратове. Напомним, намедни житель Заводского района избил водителя машины, которая везла его в больницу.

Вице-губернатору Игорю Пивоварову Радаев Поручил взаимодействовать со стражами порядка и добиться наказания для агрессивного горожанина.

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