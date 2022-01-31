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Происшествия31 января 2022 17:36

Во Фрунзенском районе Саратова на голову горожанки упал снег со льдом

Следователи начали проверку
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 31 января, во Фрунзенском районе Саратова на голову прохожей рухнул снег со льдом. Подробности сообщили в региональном минздраве.

Пострадавшую 36-летнюю женщину от дома №176 на Шелковичной госпитализировала бригада Центра медицины катастроф.

Жительница Саратова находится в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Доследственную проверку уже начали в региональном СУ СК.

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