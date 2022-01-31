Губернатор Радаев поручил снизить смертность на дорогах Саратовской области

Сегодня, 31 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел селекторное совещание с зампредами и профильными министрами региона. Обсудили ряд вопросов, глава области дал несколько поручений. Напомним, одно из них – усиление контроля за чисткой снега.

Также говорили и об ДТП. В этом году на федеральных и региональных дорогах произошли 13 аварий, в которых погибли шесть человек. Радаев поручил зампреду Александру Соловьеву совместно с Нижне-Волжским управлением федеральных автомобильных дорог усилить профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

- В прошлом году за аналогичный период была такая же статистика. Значит, выводы не сделаны, не приняты меры по недопущению ДТП. Президентом поставлена задача о снижении смертности в результате аварий на дорогах. Исправляйте ситуацию, - обозначил губернатор.

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