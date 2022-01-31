Экс-министр Лариса Кузнецова и ее муж приговорены к длительным тюремным срокам за взятки

Лариса Кузнецова

Бывшая министр Саратовской области Лариса Кузнецова приговорена к 10 годам колонии общего режима за взятки. Ее супруг получил восемь лет колонии. Такое решение принял сегодня, 31 января, Октябрьский районный суд Саратова.

Ранее их оправдали, но прокуратура добилась отмены приговора в областном суде. Сегодня, Октябрьский суд требования обвинения удовлетворил.

Суд назначил супругам штрафы, в общей сложности в 46,7 млн рублей – 11,7 млн Кузнецовой и 35 млн – ее супругу Олегу Козлову. Кузнецовой исполнение приговора в части заключения отсрочено на 10 лет, потому что у нее на попечении несовершеннолетний ребенок. Супруга взяли под стражу в зале суда.

Лариса Кузнецова с 2012 по 2016 годы занимала должность министра – председателя комитета по информатизации области. С декабря 2016 - заместителя министра экономического развития Саратовской области.

В апреле 2020 года Кузнецовой было предъявлено обвинение в получении взяток, а ее супругу – в пособничестве этому. Следствие считало, что с сентября 2013 года по февраль 2017 года Кузнецова получала деньги от предпринимателей и позволяла им работать в помещениях МФЦ, а также «покровительствовала» их бизнесу. Сумма взяток, как сообщали следователи превышала 13,4 млн рублей.

В апреле 2021 года тот же Октябрьский суд признал супругов невиновными в связи «с отсутствием состава преступления».

Летом 2021 года областной суд оправдательный приговор отменил и вернул дело для нового рассмотрения в Октябрьский районный суд.

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