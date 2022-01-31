В Саратове не хватает рабочих для уборки снега с крыш

Сегодня, 31 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел селекторное совещание с зампредами и профильными министрами региона. Обсудили ряд вопросов, глава области дал несколько поручений.

Главной темой стала уборка снега, на которую регулярно жалуются саратовцы.

- Вопрос номер один – уборка крыш от наледи и снега. Всем хорошо известно, какие риски несет неубранная кровля. С предстоящей оттепелью угроза травмирования людей значительно возрастает.

Уборка крыш многоквартирных домов находится в зоне ответственности управляющих компаний. Но судя по количеству жалоб, поступающих в мой адрес, эта работа проводится крайне слабо. Либо вообще не принимались за уборку снега или постарались так, что сбивали вместе с кровлей, - цитирует Радаева его пресс-служба.

Зампреду Александру Соловьеву поручили усилить контроль за работой управляющих организаций. Особое внимание губернатор потребовал уделить объектам соцсферы и прилагающим к ним территориям. Напомним, мэр Саратова Михаил Исаев дал сегодня аналогичное указание.

Глава региональной ГЖИ Сергей Вербин доложил, что в Саратове дворы от снега чистят 277 машин и более двух тысяч дворников. Привели в порядок свыше 6,7 тысяч крыш многоквартирных домов, расчистили 70% дворов. 180 управляющим компаниям выдали предписания о ненадлежащей работе.

Вербин также отметил, что в городе не хватает рук для чистки крыш. Сейчас чиновники занимаются исправлением ситуации.

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