Депутат Бондаренко снова «оттянулся» в дорогом ресторане

Николай Бондаренко в работе на публику предпочитает более скромные образы

Телеграм-каналы следящие за светской жизнью и клубными тусовками поделились с общественностью очередной порцией гульбы в дорогом ресторане выступающего «за беднеющее население» представителя КПРФ Николая Бондаренко.

Его снова заметили в том же самом ресторане «Сохо» в Саратове, где ранее он засветился в компании криминальных авторитетов. В этот раз «защитник трудового народа» и представитель сторонников коммунистических идеалов весело пировал и дымил в компании однопартийца Влада Жуковского.

Ровно года назад, в январе 2021 года Бондаренко застали в этом же дорогом ресторане. По-видимому, для него это традиция, которую вряд ли могут позволить себе те, кто за него голосовал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.