Жителям Саратова рассказали об ограничениях парковки на вечер

Жителям Саратова рассказали об ограничениях парковки в ночь с 31 января на 1 февраля. С 20.00 до 6.00 водится ограничение движения и парковки на:

- пересечение Тархова и Мысникова;

- Ипподромная от дома 21А до п/п 3-я Дачная.

Кроме того, 1 февраля с 8.00 до 16.00 нельзя будет проехать и припарковаться возле школы №100: 1-й проезд Панфилова, 2-й проезд Панфилова, ул. Зои Космодемьянской.

Будут эвакуированы мешающие проезду уборочной техники автомобили по следующим улицам:

- ул. Московская от ул. Мичурина до Набережной Космонавтов;

- ул. Советская от ул. Рахова до ул. Чапаева;

- ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;

- ул. Мичурина от ул. Радищева до ул. Провиантская;

- ул. Навашина пересечение с 3-м проездом;

- ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

- ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

- ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская.