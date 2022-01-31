Поликлиника в поселке Солнечный-2 ожидает лицензию

Новая детская поликлиника в поселке Солнечный-2, рассчитаная на 350 посещений в смену, получила акт ввода в эксплуатацию. Об этом сообщили председатель правительства области Роман Бусаргин.
Он поручил минздраву региона в максимально короткие сроки получить лицензию для учреждения и приступить к оказанию помощи.
- Объект, который возвели благодаря поддержке спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, крайне необходим в быстро развивающемся микрорайоне. На базе учреждения также будет открыта государственная аптека и первый в Саратове детский травмпункт, - написал Бусаргин в своем инстаграм.
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