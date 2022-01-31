В Саратове, Балакове и Энгельсе начнут возрождать дворовый хоккей

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Главам Саратов, Энгельс и Балаково поручено провести инвентаризацию всех спортивных объектов, связанных с хоккеем. Это касается также хоккейных коробок при школах и во дворах жилых домов. Такое поручение дал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- Нужно понять, сколько тренеров необходимо привлечь к этой работе, найти и оборудовать места, где ребята смогут переодеваться. Кроме того, необходимо решить вопрос по заливке льда и его содержанию.

В нашей стране очень сильная хоккейная школа. Необходимо развивать это направление и в Саратовской области. По инициативе спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Энгельсе будет построен ледовая арена, - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

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