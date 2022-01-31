В Саратове закрываются на карантин новые школы с 1 февраля

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Саратова сообщили, что из-за превышения 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями с 1 февраля закрываются на карантин:

- лицеи № 15, 47, 56, 107, Инженерный лицей;

- школы № 8 (корпус на Радищева, 18), 9, 11, 22, 43, 45, 49, 52, 57, 63, 71, 83, 86, 90, 94, 101, 102;

- школа П.Ц.У. Совхоза «15 лет Октября»;

- школа Р.П. Красный Октябрь;

- гимназии № 7, 75, 87, с. Расково.

Помимо этого, продлевается карантин в:

- школах № 21, 67, 77;

- гимназии № 1;

- лицеях № 37, 62.

Частично возобновляется учебный процесс в лицеях № 2, 36, ГЭЛ, ЛГН, в школах № 2, 69, 95, школе с. Синенькие.

Полностью возобновляется учебный процесс в ЛМИ, школах с. Усть-Курдюм, с. Константиновка, р.п. Соколовый.

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