Отправлен под суд водитель внедорожника, который раздавил машину с семьей на трассе под Балашовом

В ДТП погибла семья из трех человек Фото: ГИБДД по Саратовской области

Завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое произошло 3 октября на трассе Р-22 в Балашовском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, материалы с утвержденным в прокуратуре обвинительным заключением в отношении 58-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа переданы в суд.

Внедорожник выехал на встречку и раздавил машину с семьей Фото: ГИБДД по Саратовской области

Напомним, мужчина на своем Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и буквально раздавил двигавшийся навстречу Hyundai Solaris, в котором погибла семья – 40-летний мужчина, его 36-летняя жена и их 4-летняя дочка. Отец и девочка погибли на месте, женщина скончалась в больнице.

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