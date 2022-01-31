За год Саратовская область потеряла четыре тысячи молодых работников. Таковы данные аналитиков агентства FinExpertiza.

Общее количество работников в регионе составляет 1 миллион 125 тысяч человек. По данным экспертов в третьем квартале 2021 года в Саратовской области было 183 тысячи экономически активных молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, а к 2022 их стало на четыре тысячи меньше, но есть на 2,1 процента.

Стоит отменить, что Саратовская область не единственный регион, столкнувшийся с подобными проблемами. Она даже не впервой десятке по скорости оттока молодежи.

- Российская экономика пожинает плоды демографического провала 90-х. За 11 лет численность занятых в возрасте до 30 лет уменьшилась на 33,7 процентов, или на шесть миллионов человек, - полагают эксперты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.