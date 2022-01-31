«Трехэтажные сосульки» у вокзала в Саратове обещали убрать. Сегодня, 31 января, администрация Кировского района Саратова отреагировала на публикацию КП-Саратов.

- Работы по очистке кровли от наледи жилого дома 66а по ул. Аткарская проводились альпинистами с начала 2022 года 3 раза. Работы по повторной зачистке кровли в плане УК на сегодня. Работы по удалению наледи с ограждающих конструкций балконов с применением автовышки запланированы на завтра, - пишут чиновники.

Напомним, ранее горожане обратили внимание на большое количество наледи на доме напротив вокзала.

Наледь у вокзала

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