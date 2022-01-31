Жительница Петровска забила отца пылесосом в ночь на Рождество. Злоумышленнице вынесен приговор, о чем сообщает пресс-служба Петровского городского суда.

Кровавая драма разыгралась в ночь с 6 на 7 января 2021 года Женщина из Петровска гостила у своего отца, вместе они выпивали. В какой-то момент родственники поссорились и рассвирепевшая женщина стала избивать отца пылесосом, а затем ногами. У мужчины была разбита голова, сломаны ребра, множество других травм. После этого агрессорша вынесла избитого в подъезд, где он вскоре умер.

Женщина свою вину не признала. Суд приговорил ее к девяти годам колонии общего режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.