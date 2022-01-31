Управляющая компания отказывалась чистить протекающую крышу дома в Заводском районе

Фото выложили в сеть

Жительница Заводского района Саратова пожаловалась в соцсети на протекающую крышу и бездействие управляющей компании. Возмущенная горожанка подкрепила свои слова фото, на котором запечатлены последствия протечки.

Жительница Заводского уточнила, что крыша дома №3 на Кавказском тупике течет с прошлого вторника. По словам жительницы пятиэтажки, в квартире над ней уже долгое время никого нет, но вода добралась уже до четвертого этажа, где и живет женщина.

А причины происходящего просты. По словам горожанки, управляющая компания «Радуга» отказывается чистить крышу, поскольку из-за неуплаты по счетам некоторых жильцов, УК заблокировали счета. Из-за этого там не могут выплатить зарплату сотрудникам, которые должны были бы провести необходимые работы.

Тем не менее, в комментариях откликнулась администрация Заводского района. Чиновники поспособствовали в том, чтобы у «Радуги» нашлись нужные сотрудники. Крышу пообещали почистить.

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