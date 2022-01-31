Труп в амбаре: В Калининске среди овощей нашли тело мужчины

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вечером 30 января в амбаре для хранения сельхозпродукции в Калининске Саратовской области нашли труп мужчины. Тело обнаружили работники организации.
Вызванные на место медики помочь уже ничем не могли и подтвердили смерть 47-летнего мужчины.
Следователи регионального СКР осмотрели склад и тело, видимых повреждений на трупе при внешнем осмотре не обнаружили. Назначено судебно-медицинское исследование.
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