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Происшествия31 января 2022 12:08

Труп в амбаре: В Калининске среди овощей нашли тело мужчины

Мертвого мужчину обнаружили в амбаре работники сельхозпредприятия в Калининске
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 30 января в амбаре для хранения сельхозпродукции в Калининске Саратовской области нашли труп мужчины. Тело обнаружили работники организации.

Вызванные на место медики помочь уже ничем не могли и подтвердили смерть 47-летнего мужчины.

Следователи регионального СКР осмотрели склад и тело, видимых повреждений на трупе при внешнем осмотре не обнаружили. Назначено судебно-медицинское исследование.

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