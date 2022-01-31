Дом с покойником: Жительница Балашова не смогла отсудить деньги за купленный дом, в котором сгнил труп

Жительница Балашова не смогла отсудить деньги за купленный дом, в котором сгнил труп, о чем сообщает пресс-служба Балашовского районного суда.

Аманова З.Г. сначала купила дом с участком, а потом пожелала расторгнуть договор купли-продажи, потому что узнала, что в нем умер родственник предыдущего владельца и тело пролежало там некоторое время, разлагаясь.

Женщина утверждала, что проживание там невозможно, так как присутствует трупный яд и неприятный запах. Однако проверка экспертов показала, что спорное жилое помещение пригодно для проживания, а имеющиеся недостатки возможно устранить. Районный суд отказал в расторжении договора. Истец подала апелляцию, но областной суд оставил в силе решение районной инстанции.

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