Саратовцы призывают ГИБДД обратить внимание на массовые нарушения парковки у вокзала

Фото выложили в сеть

Житель Саратова обратил внимание ГИБДД на проблемы с транспортной развязкой у железнодорожного вокзала. Горожанин высказал свое недовольство в одном из саратовских сообществ в соцсети.

Мужчина попросил госавтоинспекторов провести с водителями разъяснительные беседы о том, как правильно парковаться. По словам горожанина, автомобилисты часто делают это с нарушениями, а иногда и бросают машины посреди дороги. Всё это, считает автор поста, приводит к ежедневным вечерним пробкам, поскольку трёхполосная дорога превращается в однополосную. В частности ситуация касается и общественного транспорта.

Комментаторы поддержали возмущение саратовца. Горожане единодушно выступили за создание у вокзала платных парковок.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.