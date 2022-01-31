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Спорт31 января 2022 11:22

Саратовский каратист взял бронзу Мировой серии

Ахмед Ахмедов обошел соперников из Израиля и Румынии
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Ахмед Ахмедов (посередине). Фото регионального минспорта и молодежной политики

Ахмед Ахмедов (посередине). Фото регионального минспорта и молодежной политики

Саратовский каратист Ахмед Ахмедов завоевал бронзу Мировой серии. Соревнования проходили в испанском городе Памплона.

Саратовец соревновался в категории до 67 килограммов и взял верх над соперниками из Бельгии, Кюрасао и Испании. В четвертьфинале Ахмедов уступил Анкуду Сами Эннхаили из Испании.

Победив Рома Гаиги из Израиля и Богдана Мариана Флорина Гоголоши из Румынии, Ахмедов взял третье место.

Участвовали в соревнованиях участники от 58 стран.

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