В Саратовской области за неделю появились три пары двойняшек

Сегодня, 31 января, в управлении по делам ЗАГС при правительстве Саратовской области рассказали о родившихся в регионе за неделю малышах.
В Саратове, Энгельсе и Балакове за семь минувших дней появился 221 ребенок – 113 мальчиков и 108 девочек. Среди новорожденных есть и три пары двойняшек.
Из необычных имен, которые дали счастливые саратовцы своим детям, сотрудники ЗАГС выделили Изабеллу, Стеллу, Давыда и Тихона.
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