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Происшествия31 января 2022 11:05

В Саратове снова стоят несколько троллейбусных маршрутов

Очередная поломка подвижного состава произошла в обеденный час-пик
Источник:kp.ru
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Поломка троллейбуса на Новоузенской остановила несколько маршрутов электротранспорта

Поломка троллейбуса на Новоузенской остановила несколько маршрутов электротранспорта

На улице Новоузенская в Саратове днем 31 января сломался троллейбус. Машина перекрыла проезд для электротранспорта возле остановки Хользунова.

Как сообщают очевидцы, не ходят уже больше часа троллейбусы маршрутов № 3и 16. При этом вместе с ними встали и троллейбусы маршрута №4 – их перебросили сюда после того, как ООО «КВС» раскопало яму на дороге.

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