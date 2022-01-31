В Саратове снова стоят несколько троллейбусных маршрутов

Поломка троллейбуса на Новоузенской остановила несколько маршрутов электротранспорта
На улице Новоузенская в Саратове днем 31 января сломался троллейбус. Машина перекрыла проезд для электротранспорта возле остановки Хользунова.
Как сообщают очевидцы, не ходят уже больше часа троллейбусы маршрутов № 3и 16. При этом вместе с ними встали и троллейбусы маршрута №4 – их перебросили сюда после того, как ООО «КВС» раскопало яму на дороге.
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