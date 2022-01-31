Десятки тысяч жителей Саратова из-за продления работ КВС останутся без воды до вечера

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Сегодня, 31 января, тысячи жителей Саратова останутся без воды до вечера. ООО «КВС» сообщили о продлении до 20.00 работ на улице Чернышевского.

По информации регионального ГУ МЧС в зоне отключения в центральной части города остаются 212 жилых домов с населением 23760 человек и восемь социальных объектов.

Напомним, ранее было опубликовано сообщение о масштабном отключении воды. Обезвожены остались горожане, проживающие по адресам:

(от Новоузенской до Валовой); Лермонтова до Валовой; Набережная Космонавтов; Некрасова, Комсомольская, Соборная, Бабушкин взвоз, Князевский взвоз, Октябрьская, Григорьева, Нескучный пер., Обуховский пер., Первомайская, Соляная, Московская, Челюскинцев, Валовая (все перечисленные улицы - на участке от Мичурина до Набережной Космонавтов) .