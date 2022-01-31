Воровство в Балаково

В Балаково «семейный подряд» из матери и школьника обворовал магазин. Горожане обратили внимание на странную пару в социальной сети.

Видеозапись момента преступления в группе "Типичный Балаково!" соцсети "ВКонтакте" опубликовала Елена Коковина. На представленных кадрах видно, как женщина с ребенком лет 10-12 идет по магазину. В какой-то момент мать сует батон колбасы в карман, а ребенок смотрит по сторонам, чтобы подать сигнал, если нужно. Затем мальчик сам украл продукт из магазина.

Подписчики паблика предположили, что балаковцам просто нечего есть. Правоохранители региона уже сообщили о начале разбирательства.

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