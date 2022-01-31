В Саратове изменилось расписание автобуса на пляж

С 1 февраля в Саратове изменилось расписание двух автобусов. Речь идет о маршрутах № 251 «ТЦ «Хеппи Молл» – село Усть-Курдюм (Пляж)» и № 605 «Балаково - Вольск - Саратов», о чем информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Маршрут № 251 «ТЦ «Хеппи Молл» – с. Усть-Курдюм (Пляж)» будет ходить по следующему расписанию:

Отправление автобусов от остановочного пункта «ТЦ «Хеппи Молл»:

05-50 час., 06-20 час., 07-00 час., 07-30 час., 08-00 час., 08-30 час., 09-00 час., 09-30 час., 10-10 час., 10-40 час., 11-10 час., 11-40 час.,13-00 час., 13-30 час., 14-00 час., 14-30 час., 15-00 час., 15-30 час., 16-00 час., 16-30 час., 17-00 час., 17-20 час., 18-00 час., 19-00 час.

Отправление автобусов от остановочного пункта «Усть–Курдюм (Пляж)»:

06-40 час., 07-10 час., 07-50 час., 08-25 час., 08-50 час., 09-20 час., 09-50 час., 10-20 час., 11-00 час., 11-30 час., 12-00 час., 12-30 час., 14-00 час., 14-30 час., 15-00 час., 15-30 час., 16-00 час., 16-25 час., 16-50 час., 17-20 час., 17-50 час., 18-45 час., 19-10 час., 19-50 час.

Маршрут № 605 «Балаково - Вольск - Саратов» будет работать по следующему расписанию:

Отправление автобусов от остановочного пункта «Балаково АС»:

05-30 час.; 07-00 час.; 09-30 час.; 10-50 час.; 13-00 час.; 15-00 час.

Отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»:

06-00 час.; 10-00 час.; 12-30 час.; 13-45 час.; 14-30 час.; 15-30 час.; 17-30 час.; 19-00 час.; 21-00 час.