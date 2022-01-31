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Здоровье31 января 2022 10:15

В Саратовской области на карантин из-за ОРВИ закрыты 62 школы

На карантин по коронавирусу отправлены 79 классов
Наталия Калинина
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В Саратовской области на карантин из-за ОРВИ закрыты 62 школы, об этом сегодня, 31 января, сообщили в региональном министерстве образования.

Из-за угрозы распространения коронавируса на удаленный режим переведены 79 классов в 38 школах, а также 15 групп в 12 детских садах и 20 групп в четырех профорганизациях.

На карантин по гриппу и ОРВИ отправлены 62 школы и два детских сада. Кроме того, закрыли свои двери 486 классов в 124 школах, 16 групп в 14 детских садах, а также две группы ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова». С 17 по 31 января 2022 года студенты ВУЗов находятся на сессии.

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