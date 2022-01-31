В Саратове заставили выйти на работу больную коронавирусом воспитательницу детского сада

В Ленинском районе Саратова пришлось закрыть детский садик из-за вышедшей на работу больной коронавирусом воспитательницы. Историю рассказала «Комсомолке» местная жительница.

По словам нашей читательницы, воспитательнице подготовительной группы 95-го садика Надежде Якубовой закрыли больничный, не дождавшись результатов контрольного теста. Женщине пришлось выйти на работу, но через час пришёл положительный результат ПЦР. Детей тут же отправили по домам.

За разъяснениями «КП-Саратов» обратилась в региональный минздрав. Пресс-секретарь ведомства Анастасия Усова предложила алгоритм действий:

- Минздрав области в данном случае готов разобраться и всесторонне данный случай изучить. Для этого заявительнице необходимо обратиться к нам по любым удобным каналам связи. Что касается проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, то решение о установлении карантина принимает Роспотребнадзор.

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