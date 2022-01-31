В Саратове наледь ломает кондиционеры и обрывает провода

Фото от саратовчанки

В Саратове наледь на домах иногда настолько толстая, что угрожает оборвать кондиционеры и провода. Об этом предупреждают горожане в социальных сетях.

Как пишет Наталья Чешкова в группе «Типичный Саратов» ВКонтакте, снимки были сделаны ей по адресу улица Школьная, 11. На них видно, как лед нарастает на стенах кирпичного дома, сковывает труды и провода. На кондиционерах лежат толстые шапки льда и снега.

Ответа от администрации автор поста пока не получила.

Наледь на стенах

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