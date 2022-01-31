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Общество31 января 2022 9:53

Троллейбусы встали в Саратове из-за разрытой ООО «КВС» дороги

Наталия Калинина
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Сегодня, 31 января, троллейбусы встали в Саратове из-за разрытой дороги. Об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 12:30 была прервана работа составов по маршруту № 4. Причиной стало проведение работ ООО «КВС».

Троллейбус № 4 ходит от Музейной площади по Чернышевского и до остановки на Васильковской.

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