Ландо хочет снова стать почетным гражданином Саратова

Александр Ландо

Бывший председатель Общественной палаты Саратовской области и экс-омбудсмен Александр Ландо решил через суд восстановить свое звание «Почетного гражданина Саратова».

Иск к городской думе зарегистрирован Волжским районным судом Саратова 28 января, рассмотреть его должна судья Юлия Кондрашкина.

Напомним, 24 декабря 2021 года на заседании городской думы Саратова депутаты без присутствия самого Ландо проголосовали за лишение его звания почетного гражданина города. Толчком к этому послужила инициатива общественника Илья Левин, который предложил сделать это после ряда высказываний Александра Ландо, которые по мнению Левина, не сочетались со званием почетного гражданина.

Решение депутатов гордумы поддержали политики, в числе которых Николай Панков, Николай Бушуев, Александр Янклович.

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