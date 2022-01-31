Мэр Саратова Исаев поручил ужесточить ответственность за нечищеные крыши

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил ужесточить контроль за состоянием кровель зданий. Сегодня, 31 января, глава города высказался в своем Instagram.

- На этой неделе погода вновь испытывает коммунальные службы на прочность. Помимо осадков мы наблюдаем, так называемые, «температурные качели». Это влечет за собой повышенное образование наледи на кровлях зданий, козырьках, кондиционерах и прочих внешних конструкциях, - объясняет принимаемые меры чиновник.

Комитету по ЖКХ и главам районных администраций поручили более пристально следить за работой управляющих домами организаций, дабы те вовремя избавлялись от опасной наледи. В случае ненадлежащего выполнения данных работ ответственным лицам грозит административное дело, а если кто-то успел пострадать – уголовное. Недобросовестные УК планируют лишать лицензий.

Исаев также напомнил, что чистить от снега и сосулей козырьки балконов и кондиционеров должны сами собственники.

- Обращаюсь и к юридическим лицам. Помните, что к содержанию прилегающих территорий и самих зданий необходимо относиться крайне ответственно. Комитету по муниципальному контролю поручено увеличить количество проверок, - уточнил градоначальник.

Напомним, сегодня на привокзальной площади в Саратове заметили трехэтажные сосули.

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