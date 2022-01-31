В Саратове осужден взяточник, занимавшийся обманом на Госзакупках

В Саратове вынесен приговор бывшему начальнику сервисного отдела ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» Харькову А.П., занимавшимся обманом на Госзакупках. Об этом сообщает СУ СК региона.

Преступление было совершено 29 января 2021 года. В припаркованном на Вольской автомобиле начальник отдела принял взятку от руководителя ООО «Сигма Трэйд». Он обещал заранее сообщать «партнеру» о решении своей организации закупить оборудование и выставлять тендеры, а также составлять ТЗ для Госзакупок под технические характеристики оборудования, поставляемого взяткодателем. За эти услуги ему передали сто тысяч, а затем обещали еще столько же.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника в момент получения денег. Суд приговорил его к восьми годам строгого режима, а также лишению права заниматься определенной деятельностью пять лет.

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