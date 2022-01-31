Пропавший житель Балаково вернулся домой живым

Фото: Лиза Алерт. Саратов

Пропавший ранее 36-летний житель Балаково вернулся домой живым. Об этом сообщают волонтеры отделения «Лиза Алерт» в Саратовской области.

Найден живым 36-летний Кирилл Шнитке. Его искали с 19 декабря 2021 года, а объявление от волонтеров появилось 27 декабря.

Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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