Пропавший житель Балаково вернулся домой живым

Фото: Лиза Алерт. Саратов
Пропавший ранее 36-летний житель Балаково вернулся домой живым. Об этом сообщают волонтеры отделения «Лиза Алерт» в Саратовской области.
Найден живым 36-летний Кирилл Шнитке. Его искали с 19 декабря 2021 года, а объявление от волонтеров появилось 27 декабря.
Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.
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