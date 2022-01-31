У вокзала в Саратове появились трехэтажные сосульки. Сегодня, 31 января, горожане поделились кадрами с нечищеной крышей.

Четырехэтажное здание напротив вокзала в Саратове обзавелось трехэтажными сосульками. Очевидно, крышу давно не чистили, поэтому массивные ледяные отложения появились и на ней, и на двух балконах ниже.

Напомним, неофициальный титул «короля сосулек» пока удерживает гора льда из Энгельса. Ее высота составляет пять этажей.

Сосульки у вокзала

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