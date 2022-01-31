В Саратове начали установку «умных» светофоров

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В Саратове на семи оживленных перекрестках в тестовом режиме начали работу детекторы транспортного потока, перекрестки оснащены «умными» светофорами. Детекторы передают информацию о загруженности дорог, интенсивности движения, ДТП и ЧП в ситуационный центр ИТС Саратовской области. Отсюда смогут управлять дорожным движением, общественным и специальным транспортом, сократить время реагирования на транспортные инциденты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель правительства области Роман Бусаргин.

- В будущем стоит задача – обеспечить такой техникой весь город, чтобы разгрузить дороги и сделать их более безопасными для жителей и гостей областного центра. Работа над созданием интеллектуальной транспортной системы проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», - написал Бусаргин.

Он сообщил, что также дополнительно установлено пять комплексов фотовидеофиксации и 12 обзорных камер в Кировском и Октябрьском районах города.