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Здоровье31 января 2022 8:45

От коронавируса в Саратовской области скончались 10 человек за сутки

Всего умерли 5 352 саратовца
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще 10 человек. Информацию обновили сегодня, 31 января, на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались семеро женщин и трое мужчин в возрасте от 42 до 86 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 умерли 5 352 саратовца.

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