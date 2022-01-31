В Саратовской области цифровыми услугами пользуются более 1,5 млн жителей

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В Саратовской области порталом «Госуслуги» пользуется 1 550 263 человека. Все они имеют подтвержденную учетную запись. Такие данные привело областное министерство цифрового развития и связи.

По сравнению с прошлым годом «Госуслуги» стали более востребованы среди жителей региона. За 2021 год учетную запись подтвердили 308 493 человека — прирост составил 25%. В целом, порталом пользуется порядка 90 млн россиян, которые еженедельно заказывают до 6,5 млн электронных услуг.

Напомним, «Госуслуги» и соцсеть «ВКонтакте» включили в список социально значимых сайтов. Ресурсы теперь будут доступны бесплатно и при отрицательном балансе. Так государство закрывает важные потребности людей в общении и получении новостей, а также признает востребованность цифрового формата взаимодействия людей и власти.

Например, в Саратовской области госучреждения во «ВКонтакте» зарегистрировали 1225 групп. Это администрации, школы, детсады, учреждения культуры, библиотеки и т. д. При этом по стране госорганы имеют в соцсети более 40 тысяч страниц.

- В большинстве случаев именно во «ВКонтакте» создаются различные чаты, беседы по каким-то рабочим или учебным моментам. В принципе, это основной мессенджер общения. Также «ВКонтакте» становится такой «экосистемой», где мы можем закрыть сразу несколько потребностей. Для этого там есть различные сервисы. Кроме того, например, для молодежного правительства, для некоммерческих организаций эта соцсеть является также информационным ресурсом, где у нас странички, группы наших организаций, — считает председатель Молодежного правительства Саратовской области Анастасия Шевченко.

Она отметила, что государство смотрит в сторону цифровизации всех процессов, и для молодежи это вдвойне удобно.

- Сейчас растет то поколение, которое рождалось, как говорят, с пультом в руке. Да и для нас онлайн-услуги более привычны, чем, например, выйти и обратиться в МФЦ. Мы просто зашли в ресурс, кликнули и получили все необходимое, — заключила руководитель Молодежного правительства.