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Политика31 января 2022 8:11

Редька с маслом, имбирь и лимон. Николай Панков показал меню для скорейшего выздоровления

Политик пожелал всем здоровья
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Депутат Государственной думы Николай Панков показал свой обед на самоизоляции. Народный избранник выложил видео в свой Instagram. Напомним, политик заболел коронавирусом неделю назад.

- Друзья, продолжаю соблюдать режим самоизоляции, иду на поправку. Решил сегодня показать вам меню «для скорейшего выздоровления». Но лучше не болеть совсем. Берегите себя! Всем здоровья! - пишет Панков.

На обед у депутата картошечка с лучком, грибки, подаренные родственником героя Советского союза Клочкова в Синодском, лечо из Дергачёвского района и редька с маслом. А запивал сытный ужин политик водой с лимоном и имбирём.

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