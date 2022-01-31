Жителей Саратова ждут обледеневшие дороги и мокрый снег

Облачно и пасмурно в Саратове

На этой неделе в Саратове продолжается слабоморозная и пасмурная погода. Такой прогноз дает региональный Гидрометцентр.

В ближайшие дни сильных морозов в регионе не будет. Днем столбик термометра колеблется от -3 до +2 градусов, а ночью от -1 до -6. По утрам город накрывает туман с видимостью до 500 метров и менее.

Со вторника по пятницу будет облачно, идет мокрый снег. Со среды прогнозируется дождь со снегом. Ветер дует юго-западный, его скорость составляет 5 – 10м/с, а с 3 по 4 февраля возможны порывы до 17м/с.

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