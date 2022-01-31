Холод в Саратове

Сегодня, 31 января, в Саратове идет снег с дождем. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -3 с утра до +3 к вечеру. С утра будет туман. Небо затянуто густыми облаками, идет снег с дождем в первой половине дня. Дует южный ветер, отдельные порывы которого достигают 14 м/с.

В Саратовской области облачно. Утром и днем идут снег, мокрый снег и морось. Ветер дует южный, его скорость составляет 5-10 м/с. Утром и днем отдельные порывы достигают 15-17 м/с. Температура воздуха колеблется от +2 до -3 градусов. В некоторых районах утром будет туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах гололедица.

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