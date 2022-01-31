В Ленинском районе мужчина и женщина пострадали на пожаре

Вчера, 30 января, в Ленинском районе Саратова мужчина и женщина пострадали на пожаре. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 7:48 в частном доме на 2-ом Рощинском проезде. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. В результат пожара пострадала 64-летняя женщина и 67-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной пожара стал перекал печи. На тушение выезжали два экипажа.

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